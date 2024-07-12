Еміне Джапарова подала у відставку з посади представника України при міжнародних організаціях

Через звинувачення у сприянні олігарху Геннадію Боголюбову в незаконному перетині кордону постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала на ім'я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби заяву про відставку.

На своїй сторінці у Facebook колишня журналістка та урядовиця заявила, що "події, які розгортаються навколо неї та її родини, є маніпулятивними та несправедливими". Джапарова стверджує, що не порушувала закон та не використовувала службове становище у приватних інтересах. Метою своїх дій вона називає "захист родини та дітей, наймолодшій з яких лише 3 місяці".

Низка видань раніше повідомляли, що Президент Володимир Зеленський анулював свій указ про призначення Джапарової постпредом України, проте документ був і далі доступним на сайті глави держави. У заяві дипломатка просить скасувати указ.