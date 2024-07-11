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Україна підписала безпекову угоду з Румунією

Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Україна підписала безпекову угоду з Румунією
Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс підписали у США безпекову угоду
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоганніс підписали у Вашингтоні безпекову угоду.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Відповідно до документа, Румунія передасть Україні систему Patriot, підтримуватиме нашу державу так же інтенсивно, як і упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України. 

В ОПУ зазначили, що особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

"Румунія робить свій внесок у забезпечення безпеки на морі в Чорноморському регіоні, зокрема через коаліцію спроможностей морської безпеки... Румунія сприятиме розбудові потенціалу морської території України через співробітництво з членами Альянсу та партнерами. Розвитку морського флоту України буде досягнуто завдяки зусиллям із нарощування потенціалу, промисловому співробітництву та зусиллям із навчання, а також добровільним внескам", - йдеться у тексті угоди.

Також Бухарест разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів і підтримуватиме оборонну промисловість нашої держави. 

Домовленості стосуються і розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України. 

В угоді зафіксували механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти України або значної ескалації.

  • За інформацією ОПУ, загалом наша держава підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.
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