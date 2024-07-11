Україна підписала безпекову угоду з Румунією

Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс підписали у США безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоганніс підписали у Вашингтоні безпекову угоду.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Відповідно до документа, Румунія передасть Україні систему Patriot, підтримуватиме нашу державу так же інтенсивно, як і упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

В ОПУ зазначили, що особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

"Румунія робить свій внесок у забезпечення безпеки на морі в Чорноморському регіоні, зокрема через коаліцію спроможностей морської безпеки... Румунія сприятиме розбудові потенціалу морської території України через співробітництво з членами Альянсу та партнерами. Розвитку морського флоту України буде досягнуто завдяки зусиллям із нарощування потенціалу, промисловому співробітництву та зусиллям із навчання, а також добровільним внескам", - йдеться у тексті угоди.

Також Бухарест разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів і підтримуватиме оборонну промисловість нашої держави.

Домовленості стосуються і розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

В угоді зафіксували механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти України або значної ескалації.