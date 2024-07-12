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Албанські мітингарі намагалися спалити офіс прем'єр-міністра

Від Еді Рами вимагають звільнення опозиційного лідера з-під домашнього арешту. 

Албанські мітингарі намагалися спалити офіс прем'єр-міністра
Заворушення у Тирані

У столиці Албанії Тирані учасники опозиційного мітингу кинули бомби із запальною сумішшю у будівлю офісу голови уряду країни Еді Рами.

Як повідомляє Reuters, такої ж атаки зазнала і резиденція мера міста, який належить до Соціалістичної партії Рами. Поліція не втручалася у дії натовпу, що налічував кілька тисяч осіб, обмежившись лише застосуванням вогнегасників для уникнення пожежі. 

Обох політиків протестувальники звинувачують у корупції та вимагають їхньої відставки. Мітингарі також хочуть, щоб з-під домашнього арешту був звільнений лідер опозиції Салі Беріша, якого хочуть судити за нібито корупційні дії під час його перебування на посаді прем'єра з 2005 до 2013 року.

За словами Беріші, закиди на його адресу є лише політичною помстою у виконанні Рами. Чинний прем'єр заперечує свою причетність до кримінальної справи проти опонента. 

 

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