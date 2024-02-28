Україна та Албанія серед іншого, розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

Під час зустрічі в Тирані президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія, повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що документ сприятиме розвитку співпраці з Албанією та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.

Згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

Передбачається також встановлення комерційних контактів між державними і приватними підприємствами та організаціями двох держав.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів.

Україна й Албанія забезпечуватимуть розширення контактів між громадянами та державними й недержавними організаціями, профспілками, навчальними та культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями двох держав.

Також Україна та Албанія співпрацюватимуть у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми, контрабандою всіх видів, зокрема й культурних та історичних цінностей.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, в Албанії стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа" за участі Зеленського. Дводенний захід має на меті дати можливість лідерам Західних Балкан і Південно-Східної Європи обговорити, як вони можуть працювати разом і підтримувати Україну.