Зеленський в Албанії візьме участь в саміті "Україна – Південно-Східна Європа"

Президент України Володимир Зеленський у ході візиту до Албанії проведе зустріч із прем'єром Еді Рамою та візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Також з албанським прем'єром обговорять оборонну та політичну співпрацю і формулу миру. Про це повідомили в Telegram президента.

"У форматі «Україна – Південно-Східна Європа», який збирається вже вдруге, говоритимемо про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії", – сказав він.

З учасниками саміту Зеленський також проведе двосторонні зустрічі.