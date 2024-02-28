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Зеленський в Албанії візьме участь в саміті "Україна – Південно-Східна Європа"

Також він проведе двосторонні зустрічі. 

Зеленський в Албанії візьме участь в саміті "Україна – Південно-Східна Європа"
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у ході візиту до Албанії проведе зустріч із прем'єром Еді Рамою та візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Також з албанським прем'єром обговорять оборонну та політичну співпрацю і формулу миру. Про це повідомили в Telegram президента. 

"У форматі «Україна – Південно-Східна Європа», який збирається вже вдруге, говоритимемо про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії", – сказав він. 

З учасниками саміту Зеленський також проведе двосторонні зустрічі. 

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