У Литві перевірять 18 тисяч білорусів, які проживають у країні

У Литві Міграційний департамент перевірить понад 18 тисяч білорусів, які прибули до країни ще до запровадження обмежень у 2022 році. Їм доведеться заповнити ту ж анкету, що й новоприбулі білоруси.

"Ми почнемо перевіряти всіх громадян Білорусі, які отримали посвідку на проживання на підставі працевлаштування до введення додаткової анкети", – сказала Евеліна Гудзінскайте, керівниця Департаменту міграції, повідомляє LRT.За словами чиновниці, білорусів, чиї дозволи на проживання дійсні, у Литві є близько 18 тисяч.

Якщо виявлять негативну інформацію про особу, Департамент міграції звернеться до Департаменту державної безпеки (ДДБ) і посвідку на проживання можуть анулювати.

"Якщо людина не відповість на анкету, це буде інтерпретовано проти неї. Якщо людина відповість, то її відповіді будуть оцінені. Якщо буде виявлена негативна інформація, ми будемо консультуватися з ДДБ. Якщо він дійде висновку, що людина становить загрозу державній безпеці, посвідка на проживання буде анульована", – пояснила Гудзінскайте.