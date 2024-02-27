ZN.UA: Офіс президента підготував звернення в КСУ щодо легітимності Зеленського

20 травня 2024 року спливає п’ятирічний строк з моменту інавгурації. Згідно з Конституцією України, 31 березня мали б відбутися чергові вибори президента України.

Офіс президента підготував звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, адже 20 травня 2024 року спливає п’ятирічний строк з моменту інавгурації. Згідно з Конституцією України (ч. 5 ст. 103), 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори президента України.

"Однак, в ОПУ досі не визначилися, що робити зі зверненням, адже бояться не отримати потрібного рішення", – йдеться у матеріалі ZN.UA.

Зазначається, що Офіс президента наразі активно працює над вирішенням питання про те, як виходити з ситуації, що складеться після 20 травня.

"Один з варіантів, який розглядається офісом президента, – це звернення до Конституційного Суду з поданням щодо офіційного тлумачення положень Конституції, якими регламентовано проведення чергових президентських виборів та п’ятирічний строк повноважень президента", – зазначає видання.

Повідомляють, ОПУ таке подання до КС уже підготував, і перед судом хочуть поставити кілька питань, зокрема, про те, чи дозволяє Конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану.

"Відповідь КС на це питання має внести ясність стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена Виборчим кодексом та законом про воєнний стан", – зазначило видання.

Також хочуть уточнити питання легітимності повноважень президента після закінчення строку перебування на посту.

"Друге питання для ОП є більш важливим і стосується воно легітимності повноважень президента після закінчення п’ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що, за задумом керівництва ОП, якщо буде прийнято рішення про звернення до КСУ з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від "Слуги народу". Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали і остаточного рішення з приводу доцільності такого конституційного подання не прийняли.

"Багато хто у команді президента вважає запізнілим вказане звернення до КСУ. Але основним стримуючим фактором є те, що в ОП немає впевненості у тому, що вони отримають від КСУ швидке, а головне потрібне їм рішення", – додали у виданні.

Зазначається, що для ухвалення рішення КСУ потрібно 10 голосів.