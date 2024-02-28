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Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Албанії

Про зустріч Президента України в аеропорту повідомив міністр закордонних справ країни.

Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Албанії
Зустріч Зеленського в аеропорту Тирани
Фото: Мережа X

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії. Про намір голови держави відвідати цю країну заздалегідь не повідомлялося.

Фото зустрічі Зеленського в аеропорту Тирани оприлюднив у мережі X міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані. За його словами, це "поворотний момент у розбудові двосторонніх відносин та солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії".

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