Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Албанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії. Про намір голови держави відвідати цю країну заздалегідь не повідомлялося.
Фото зустрічі Зеленського в аеропорту Тирани оприлюднив у мережі X міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані. За його словами, це "поворотний момент у розбудові двосторонніх відносин та солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії".
- До Албанії Володимир Зеленьский прибув із Саудівської Аравії, де провів зустріч зі Спадкоємним принцом щодо формули миру та гуманітарних питань.
- У січні Президент спілкувався телефоном з прем'єром Албанії Еді Рамою.
- Минулоріч Албанія офіційно підтримала євроатлантичні прагнення України.