Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Албанії

Про зустріч Президента України в аеропорту повідомив міністр закордонних справ країни.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії. Про намір голови держави відвідати цю країну заздалегідь не повідомлялося.

Фото зустрічі Зеленського в аеропорту Тирани оприлюднив у мережі X міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані. За його словами, це "поворотний момент у розбудові двосторонніх відносин та солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії".