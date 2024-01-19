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Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Албанії продовження оборонної взаємодії

Також сторони обговорили шляхи поглиблення діалогу Україна – Балкани.

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Албанії продовження оборонної взаємодії
Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама і президент Зеленський, вересень 2023
Фото: Ігор Жовква

Президент Володимир Зеленський провів розмову телефоном з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. 

“Вдячний йому за чітку позицію Албанії щодо російського вторгнення в Україну, підтримку нашої держави в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку”, – цитує президента пресслужба. 

Зазначається, що представник Албанії узяв участь у 4-й зустрічі радників у Давосі. 

Глава держави наголосив, що сьогодні спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру. Україна розраховує на активну підтримку з боку своїх партнерів, зокрема Албанії.

Окрім того, сторони обговорили шляхи поглиблення діалогу Україна – Балкани та продовження оборонної взаємодії. Президент відзначив важливість продовження й розширення програм із підготовки українських військовослужбовців за участю Албанії.

У вересні 2023 року Албанія підписала декларацію підтримки євроатлантичної інтеграції України. У Спільній декларації Албанія засвідчила готовність щодо надання Україні політичної, військової, технічної, оборонної і гуманітарної підтримки в рамках двостороннього та міжнародного співробітництва.

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