Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Албанії продовження оборонної взаємодії

Президент Володимир Зеленський провів розмову телефоном з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

“Вдячний йому за чітку позицію Албанії щодо російського вторгнення в Україну, підтримку нашої держави в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку”, – цитує президента пресслужба.

Зазначається, що представник Албанії узяв участь у 4-й зустрічі радників у Давосі.

Глава держави наголосив, що сьогодні спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру. Україна розраховує на активну підтримку з боку своїх партнерів, зокрема Албанії.

Окрім того, сторони обговорили шляхи поглиблення діалогу Україна – Балкани та продовження оборонної взаємодії. Президент відзначив важливість продовження й розширення програм із підготовки українських військовослужбовців за участю Албанії.

У вересні 2023 року Албанія підписала декларацію підтримки євроатлантичної інтеграції України. У Спільній декларації Албанія засвідчила готовність щодо надання Україні політичної, військової, технічної, оборонної і гуманітарної підтримки в рамках двостороннього та міжнародного співробітництва.