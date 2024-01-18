Дмитро Кулеба зустрівся із віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Під час нашої зустрічі віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів Канади Христя Фріланд і я зосередилися на використанні заморожених російських активів для підтримки України”, - написав Кулеба.
Він наголосив, що це морально, політично та юридично правильно.
Кулеба підкреслив, що G7 та ЄС повинні колективно та швидко вжити заходів.
-
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує на схвалення у 2024 році правової рамки щодо конфіскації заморожених російських активів на користь України.
-
1 грудня законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дасть Міністерству юстиції США необхідні інструменти для того, аби швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів.
-
Раніше повідомляли, що у G7 готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. У США стверджують, що існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- Також Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на прибуток, отриманий від заморожених активів. У проєкті плану роз'яснять, що деякі питання, які порушили окремі держави-члени, все ще необхідно вирішити, і що пропозиція ЄС не заважатиме національним податкам чи іншим заходам.