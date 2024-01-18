Дмитро Кулеба зустрівся із віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд

Під час зустрічі обговорили використання заморожених російських активів для підтримки України.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Під час нашої зустрічі віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів Канади Христя Фріланд і я зосередилися на використанні заморожених російських активів для підтримки України”, - написав Кулеба.

Він наголосив, що це морально, політично та юридично правильно.

Кулеба підкреслив, що G7 та ЄС повинні колективно та швидко вжити заходів.