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Дмитро Кулеба зустрівся із віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд

Під час зустрічі обговорили використання заморожених російських активів для підтримки України.

Дмитро Кулеба зустрівся із віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд
Дмитро Кулеба та віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд
Фото: Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Під час нашої зустрічі віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів Канади Христя Фріланд і я зосередилися на використанні заморожених російських активів для підтримки України”, - написав Кулеба.

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Він наголосив, що це морально, політично та юридично правильно.

Кулеба підкреслив, що G7 та ЄС повинні колективно та швидко вжити заходів.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує на схвалення у 2024 році правової рамки щодо конфіскації заморожених російських активів на користь України.

  • 1 грудня законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дасть Міністерству юстиції США необхідні інструменти для того, аби швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів. 

  • Раніше повідомляли, що у G7 готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. У США стверджують, що існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.

  • Також Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на прибуток, отриманий від заморожених активів. У проєкті плану роз'яснять, що деякі питання, які порушили окремі держави-члени, все ще необхідно вирішити, і що пропозиція ЄС не заважатиме національним податкам чи іншим заходам.
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