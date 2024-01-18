Зеленський: Блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Потрібна повна дія санкцій

Росія продовжує використовувати десятки критично важливих компонентів для виробництва ракет з інших країн.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Росія і далі продовжує використовувати десятки критично важливих компонентів для виробництва ракет, тому потрібно посилити санкції, які б не дозволили Росії їх обійти.

"Продовжуємо нашу комунікацію з партнерами і щодо санкцій проти Росії – їхньої повної дії. Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії.

Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що з цього питання сьогодні була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, який виклав чіткі факти.

"Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі", — зазначив він.

Також, Зеленський подякував за створення артилерійської коаліції в межах нашого оборонного формату "Рамштайн" та за готовність Франції поставити Україні саме цього року десятки "цезарів" – дуже результативних систем артилерії та снарядів до них.

"Також будемо й надалі посилювати нашу ППО, дякую Франції за сильні рішення", — додав президент.