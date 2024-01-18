Зеленський і Макрон обговорили оборонні потреби України для включення в наступний пакет допомоги

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

“Дякую за запуск ініціативи «Артилерійська коаліція» та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем «Цезар» у 2024 році та боєприпаси до них”, - цитує президент пресслужба.

Зазначається, що сторони докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Президент зазначив, що важливо й надалі посилювати українську систему ППО.

“Я вдячний за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну”, - сказав президент у телефонній розмові.

Глава держави рРозповів про початок підготовки Глобального саміту миру і наголосив, що важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому.

Також президенти доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.