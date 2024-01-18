Зеленський і Макрон обговорили оборонні потреби України для включення в наступний пакет допомоги

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
“Дякую за запуск ініціативи «Артилерійська коаліція» та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем «Цезар» у 2024 році та боєприпаси до них”, - цитує президент пресслужба.
Зазначається, що сторони докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Президент зазначив, що важливо й надалі посилювати українську систему ППО.
“Я вдячний за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну”, - сказав президент у телефонній розмові.
Глава держави рРозповів про початок підготовки Глобального саміту миру і наголосив, що важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому.
Також президенти доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.
- На Давоському економічному форумі Макрон заявив, що Франція готова підписати з Україною безпекову угоду.
- Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція зберігатиме свою налаштованість у підтримці Збройних сил України, постачання їм озброєння, а також посилення спроможностей України виробляти озброєння на своїй землі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з новим главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії, а також посилення ППО.