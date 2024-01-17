Комітет з питань свободи слова звернеться до СБУ щодо прослуховування журналістів Bihus.info

Парламентарі також зберуться на засідання щодо інших фактів тиску на журналістів.

Комітет парламенту з питань свободи слова найближчим часом сформує запит до СБУ для з'ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.info. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив очільник цього комітету Ярослав Юрчишин.

Учора сайт-сміттєвик опублікував уривки з прослуховування телефонів співробітників редакції Bihus.info, а також відео з камер спостереження, встановлених всередині готельного номеру. Денис Бігус повідомив, що, судячи з опублікованого, хтось слухав його колег протягом місяців.

Хто стоїть за прослуховуванням – невідомо. Юрчишин вважає, що варто відділяти факти ймовірного вживання наркотиків, які були зафіксовані на відео, від факту шпигування за журналістами.

"Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв – за це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже лунають з усіх боків, що це і були правоохоронні органи в інтересах когось із представників влади, будуть фактично підтвердженими. Мовчанка Служби безпеки України, без дозволу яких не могли б здійснюватися такі записи, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, скоріше грає проти них", – заявив він.

Нардеп додав, що "ні посвідчення журналіста, ні посвідчення депутата, ні посвідчення прокурора, ні статус судді не дозволяє переступати закон. Але доведення переступання закону теж має бути в рамках закону".

Комітет збиратиметься на засідання щодо системних порушень прав журналістів, зокрема нападу на журналіста УП Михайла Ткача, перешкоджання роботі журналістки в Миколаєві та провокації проти розслідувача Юрія Ніколова. За фактом останнього інциденту члени комітету уже звернулися до Офісу Генерального прокурора із запитом про кримінальне провадження.

У коментарі LB.ua Юрчишин додав, що дата засідання комітету ще не визначена.

"Та йдеться не лише про Юрія та Михайла. Маємо кілька десятків справ щодо перешкоджання діяльності журналістів на різних стадіях слідства. Отримаємо відповіді від правоохоронних органів та визначимося з датами засідання комітету, – прокоментував парламентар.