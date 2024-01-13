Франція налаштована посилювати спроможність України виробляти озброєння на своїй території, – глава МЗС

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція зберігатиме свою налаштованість у підтримці Збройних сил України, постачання їм озброєння, а також посилення спроможностей України виробляти озброєння на своїй землі.

Про це Стефан Сежурне сказав на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

“Франція залишатиметься пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ця налаштованість є незмінною і розгортатиметься за напрямками підтримки Збройним силам України, постачання систем озброєння, боєприпасів, засобів ППО, артилерії. Я знаю, що ви цінуєте французькі технології, які вам постачають для захисту вашої землі. Ми налаштовані спільно посилювати спроможність України виробляти озброєння на своїй власній землі і готові приходити вам на допомогу в цій царині”, – сказав він.

Сежурне наголосив, що Франція готова і надалі підтримувати супротив України агресорові та покращуватиме юридичні рамки, аби співпраця у сфері оборонної спроможності розвивалася ще ширше.

У сфері цивільного співробітництва з Україною глава МЗС Франції акцентував на охороні здоровʼя, розмінуванні та підготовці спеціалістів, освіти і облаштуванні шкіл.

Крім того, міністр закликав французькі компанії долучатися до завдань, які стоять перед Україною, у сфері енергетики, звʼязку та водопостачання.