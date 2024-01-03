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В Уряді планують наростити військове виробництво в шість разів

Вітчизняні виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу у 2024 році буде нарощено в шість разів.

В Уряді планують наростити військове виробництво в шість разів
Фото: Пресслужба КСУ

Впродовж 2024 року в Уряді планують наростити вітчизняне військове виробництво у шість разів. 

Про це під час засідання Кабінету міністрів 3 січня заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Нарощення військового виробництва Шмигаль назвав ключовим завданням на 2024 рік.

"Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік — зростання ушестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових", — зазначив у Telegram Шмигаль.

Крім того, держава планує витратити 750 млрд грн на виплати військовослужбовцям. Більше 265 млрд грн — на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.

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