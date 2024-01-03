В Уряді планують наростити військове виробництво в шість разів

Впродовж 2024 року в Уряді планують наростити вітчизняне військове виробництво у шість разів.
Про це під час засідання Кабінету міністрів 3 січня заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Нарощення військового виробництва Шмигаль назвав ключовим завданням на 2024 рік.
"Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік — зростання ушестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових", — зазначив у Telegram Шмигаль.
Крім того, держава планує витратити 750 млрд грн на виплати військовослужбовцям. Більше 265 млрд грн — на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.
- Порівняно із весною 2023 року українські оборонні заводи збільшили виробництво бронетехніки у 5 разів.
- Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна виробляє десятки так званих українських шахедів на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство. Нове підприємтсво буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні.