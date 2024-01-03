У Києві судитимуть колишнього голову збанкрутілого Євробанку та його заступника

Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти колишнього голови правління Євробанку, який збанкрутував у 2016 році, та його заступника. Їм інкримінують заволодіння активами банку в сумі понад 420 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).
Про це повідомила пресслужба прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, підозрювані організували схему шляхом укладення підроблених та безтоварних договорів купівлі продажу цінних паперів й договорів іпотеки з підконтрольними банкірам юридичними особами.
Упродовж 2009-2016 років обвинувачені уклали низку кредитних договорів із фіктивними суб’єктами господарювання. За вказаними договорами кошти вкладників банку були передані на умовах кредитування, підконтрольним власникам, фірмам у заставу майна, вартість якого була суттєво завищена.
У межах слідства на майно обвинувачених накладено арешт. Також Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільний позов на суму понад 420 млн гривень.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Головою правління Євробанку з 2012-го до 2016 року був Олег Кобзев. На момент банкрутства банку він мав трьох заступників: це Олексій Нішта, Борис Богданець та Ігор Манішин.
Що сталося з Євробанком
- Станом на 1 квітня 2016 року Євробанк займав 47-ме місце серед банків з активами 1,73 млрд грн. Кредити юрособам становили 845,8 млн грн, кредити фізособам - 107,3 млн грн. У банку не було рефінансування НБУ, зобов'язання перед іншими банками становили 15 млн грн, перед юрособами - 1,034 млрд грн, перед фізособами - 425 млн грн.
- У червні 2016 року Нацбанк зарахував Євробанк до категорії неплатоспроможних.
- У серпні 2022 роук ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови правління Євробанку у справі про заволодіння 420 млн гривень. Крім того, у якості забезпечення відшкодування завданих збитків у кримінальному провадженні було накладено арешт і передано в АРМА об’єкти кримінально-протиправних дій та рухоме й нерухоме майно банка.