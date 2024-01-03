У Києві судитимуть колишнього голову збанкрутілого Євробанку та його заступника

Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти колишнього голови правління Євробанку, який збанкрутував у 2016 році, та його заступника. Їм інкримінують заволодіння активами банку в сумі понад 420 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані організували схему шляхом укладення підроблених та безтоварних договорів купівлі продажу цінних паперів й договорів іпотеки з підконтрольними банкірам юридичними особами.

Упродовж 2009-2016 років обвинувачені уклали низку кредитних договорів із фіктивними суб’єктами господарювання. За вказаними договорами кошти вкладників банку були передані на умовах кредитування, підконтрольним власникам, фірмам у заставу майна, вартість якого була суттєво завищена.

У межах слідства на майно обвинувачених накладено арешт. Також Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільний позов на суму понад 420 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Головою правління Євробанку з 2012-го до 2016 року був Олег Кобзев. На момент банкрутства банку він мав трьох заступників: це Олексій Нішта, Борис Богданець та Ігор Манішин.

Що сталося з Євробанком