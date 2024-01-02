НБУ: За 2023 рік уряд залучив від продажу військових облігацій 566 млрд грн в еквіваленті

За 2023 рік уряд залучив від продажу на аукціонах військових облігацій 566 млрд грн в еквіваленті, зокрема 401 785,1 млн грн, 3 688,3 млн дол. США та 735,8 млн євро.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямували 216 034,2 млн грн, 3 342,3 млн дол. США та 588,0 млн євро.

Упродовж 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 204 112,8 млн грн в еквіваленті перевищували виплати погашення за облігаціями внутрішньої державної позики.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 грудня 2023 року уряд на первинних аукціонах залучив 554 175,7 млн грн, 5 617,3 млн дол. США та 1 713,1 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 429 371,9 млн грн, 6 135,7 млн дол. США та 1 250,6 млн євро.

Щоб активізувати внутрішній борговий ринок у 2023 році НБУ надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного НБУ переліку та поступово розширював відповідний перелік. Також Нацбанк дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, а ще встановив вимогу щодо мінімального безперервного строку володіння облігаціями до моменту отримання відсотків.

Кабмін запропонував ставки за ОВДП на ринковому рівні. У грудні 2023 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщують на аукціонах, становила у гривні 18,60% річних, в доларах США – 4,66% річних, в євро – 3,20% річних.

За інформацією Національного банку, найбільший обсяг цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 січня 2024 року він становив:

42 588,8 млн грн або 28,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 грудня 2023 року – 33 692,8 млн грн або 26,9%);

1 011,9 млн дол. США або 55,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 грудня 2023 року –1 022,0 млн дол. США або 60,3%);

102,8 млн євро або 17,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 грудня 2023 року –101,0 млн євро або 17,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2024 року становив 85,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 34,5 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2023 року. Зафіксували зростання майже у 2,5 рази.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 січня 2024 року становив 14 779,3 млн грн, 24,2 млн дол. США та 0,1 млн євро, збільшившись за рік більш ніж у 5,2 раза.

Міністерство фінансів у грудні 2023 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 167,0 млн. доларів США.