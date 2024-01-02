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Європі вдалося уникнути енергетичних криз завдяки українським газовим сховищам, – FT

Найбільше газу з українських сховищ, –майже половину від поставленого у ЄС, отримала Польща. 

Європі вдалося уникнути енергетичних криз завдяки українським газовим сховищам, – FT
Фото: EPA/UPG

Українські підземні газові сховища допомагають уникнути енергетичних криз та стримати ціни на газ у ЄС під час опалювального періоду. 

Значні запаси газу в Україні допомагають енергетичним компаніям та трейдерам використовувати невеликі обсяги палива зі сховищ Євросоюзу. Це дозволяє стримувати ціни на газ і спростити їх наповнення до наступної зими, пише Financial Times.

За даними видання, на кінець грудня рівень запасів у сховищах Євросоюзу складав майже 90%. Цей показник є значно вищим за середній у аналогічні періоди попередніх п'яти років.

Як зазначила Наташа Філдінг, керівник європейського підрозділу цінового агентства Argus Media, Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки постачання газу до Центральної та Східної Європи цієї зими, а відбір газу із сховищ в Україні допомагає Європі підтримувати високі внутрішні запаси без ризику спустошення через похолодання.

За даними видання, європейські компанії прискорили відбір газу з українських сховищ через зростання попиту.  Зокрема, європейські компанії почали відбір газу з українських сховищ на початку листопада, близько 10,7 млн кубометрів на добу. Темпи прискорили до середини грудня у понад два рази через похолодання. 

Найбільше газу з українських сховищ отримала Польща – більше половини. Решту використали Молдова, Словаччина та Угорщина.

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