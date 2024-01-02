Європі вдалося уникнути енергетичних криз завдяки українським газовим сховищам, – FT

Українські підземні газові сховища допомагають уникнути енергетичних криз та стримати ціни на газ у ЄС під час опалювального періоду.
Значні запаси газу в Україні допомагають енергетичним компаніям та трейдерам використовувати невеликі обсяги палива зі сховищ Євросоюзу. Це дозволяє стримувати ціни на газ і спростити їх наповнення до наступної зими, пише Financial Times.
За даними видання, на кінець грудня рівень запасів у сховищах Євросоюзу складав майже 90%. Цей показник є значно вищим за середній у аналогічні періоди попередніх п'яти років.
Як зазначила Наташа Філдінг, керівник європейського підрозділу цінового агентства Argus Media, Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки постачання газу до Центральної та Східної Європи цієї зими, а відбір газу із сховищ в Україні допомагає Європі підтримувати високі внутрішні запаси без ризику спустошення через похолодання.
За даними видання, європейські компанії прискорили відбір газу з українських сховищ через зростання попиту. Зокрема, європейські компанії почали відбір газу з українських сховищ на початку листопада, близько 10,7 млн кубометрів на добу. Темпи прискорили до середини грудня у понад два рази через похолодання.
Найбільше газу з українських сховищ отримала Польща – більше половини. Решту використали Молдова, Словаччина та Угорщина.
- Український Нафтогаз заявив, що кількість іноземних клієнтів українських газосховищ збільшилася на 15%.
- Тим часом на українському ринку газу борги компаній перевищили 200 млрд грн. При цьому влада наразі не має плану виходу із цієї ситуації. А в уряді кажуть, що якщо проблему поступово не вирішувати, то в якийсь момент опалювальний сезон у багатьох регіонах може так і не розпочатись.