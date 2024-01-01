1 січня в енергосистемі України зафіксований профіцит, – Міненерго

В енергосистемі України зафіксовано профіцит електроенергії. Генерації, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб споживачів.

Як повідомили у Міненерго, надлишки електроенергії Україна передавала сусідній Польщі з 11:00 до 13:00. Загальний обсяг склав 600 МВт*год.

У резерві є 8 блоків, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Наслідки обстрілів

Внаслідок обстрілу ТЕС на Донеччині знеструмлено повітряні лінії 110 кВ, без електропостачання залишились побутові споживачі, власні потреби ТЕС, також без напруги - шахта (25 людей). Протягом години споживачів і шахту було заживлено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилась ПЛ-0,4 кВ, знеструмлено 96 споживачів.

На Запорізькій АЕС зафіксували незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Він становить 15,63 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт електроенергії склав 11 641 МВт*год. Експорт електроенергії за 30 - 31 грудня - 210 МВт*год.