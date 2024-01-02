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Дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув трильйона, – Мінфін

Важливим джерелом доходів державного бюджету у минулому році стали майже 500 млрд гривень, отримані Україною у вигляді грантів.

Дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув трильйона, – Мінфін
Фото: delo.ua

За підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,67 трлн грн податків, зборів та інших платежів. 

Як зазначили у Міністерстві фінансів України, касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, зокрема загального фонду – 3,03 трлн грн.

За 2023 рік держбюджет було виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн, зокрема загальний фонд - 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1,83 трлн грн.

Водночас виконання річного розпису доходів Державною податковою службою України становило 100,7 % (+4,9 млрд грн), Державною митною службою України – 93,9 % (-25,7 млрд гривень). Основною причиною менших надходжень митних платежів стало блокування українських вантажних перевезень польськими перевізниками, а також більш міцний, порівняно з прогнозним, курс гривні до долара США.

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у минулому році стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): їх обсяг  за підсумками року становив 425,4 млрд гривень. Найбільшим донором грантової підтримки у 2023 році були Сполучені Штати Америки (400,5 млрд гривень).

Фото: Міністерство фінансів

Із зовнішніх джерел до бюджету надійшло 1,13 трлн грн. Найбільше, 714,9 млрд грн, становили кошти ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

Також безповоротно Україна отримала фінансування від Японії, Норвегії, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії  на суму до 25 млрд гривень. 

  • 28 листопада Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік, за який 9 листопада проголосувала Верховна Рада. Зокрема, план по доходах збільшили на 22,2 млрд грн за рахунок збільшення в основному ПДВ із ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати. Основна стаття видатків – оборона: 22,1% або 1,69 трлн грн скерують для забезпечення сил безпеки та оборони. 
  •  Детальніше про держбюджет-2024 у матеріалі Lb.ua.
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