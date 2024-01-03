Шмигаль: Україна потребує цього року понад 37 млрд доларів

Україна потребує у 2024 році понад 37 млрд доларів.
Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що наша держава розраховує на "ритмічну, стабільну та своєчасну допомогу партнерів".
Торік Україна залучила 42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування у 2023 році. За словами глави уряду, з них 27% — це грантові кошти. "Лідери підтримки незмінні: Європейський Союз, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк", - додав Шмигаль.
- Минулого місяця глава Кабміну звернувся листом до міжнародних донорів, заявивши, що фінансування потрібне вже у січні та має бути спрямоване на потреби основного бюджету України. До березня наша держава чекати не може.
- Раніше повідомлялося, що Євросоюз обговорить питання допомоги в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого.