Шмигаль: Україна потребує цього року понад 37 млрд доларів

Україна потребує у 2024 році понад 37 млрд доларів.

Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що наша держава розраховує на "ритмічну, стабільну та своєчасну допомогу партнерів".

Торік Україна залучила 42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування у 2023 році. За словами глави уряду, з них 27% — це грантові кошти. "Лідери підтримки незмінні: Європейський Союз, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк", - додав Шмигаль.