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У ДСНС озвучили наслідки масованої атаки по Україні 29 грудня

Всього внаслідок російської атаки 29 грудня загинули 53 людини.

У ДСНС озвучили наслідки масованої атаки по Україні 29 грудня
Фото: ДСНС

Сьогодні працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, які тривали із 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. 

"У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні", – повідомили рятувальники.

В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях. 

Фото: ДСНС України

Крім того, постраждало 170 людей, загинуло 53 людини.

Вдалося врятувати 22 людини.

На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

  • 29 грудня 2023 року Росія влаштувала одну із наймасовіших повітряних атак на Україну. Ворог випустив 158 ракет і ударних БпЛА.
  • Загалом росіяни випустили близько 110 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними Повітряних сил, ракети змінювали курс. 
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