У ДСНС озвучили наслідки масованої атаки по Україні 29 грудня

Сьогодні працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, які тривали із 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій.
"У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні", – повідомили рятувальники.
В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях.
Крім того, постраждало 170 людей, загинуло 53 людини.
Вдалося врятувати 22 людини.
На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.
- 29 грудня 2023 року Росія влаштувала одну із наймасовіших повітряних атак на Україну. Ворог випустив 158 ракет і ударних БпЛА.
- Загалом росіяни випустили близько 110 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними Повітряних сил, ракети змінювали курс.