У ДСНС озвучили наслідки масованої атаки по Україні 29 грудня

Сьогодні працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, які тривали із 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій.

"У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні", – повідомили рятувальники.

В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях.

Фото: ДСНС України

Крім того, постраждало 170 людей, загинуло 53 людини.

Вдалося врятувати 22 людини.

На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.