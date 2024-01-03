Щодня ЗСУ відбивають від 10 до 19 ворожих атак: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію на лівому березі Херсонщини

Велике зосередження російських військ на окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області є доволі серйозним. Цей напрямок окупанти вважають для себе потенційно небезпечним.

Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, — пише 24 Канал.

"Ми знищуємо пункти боєпостачання, але забезпечення в них ще є, тому вони продовжують обстріли. Це свідчить про те, що концентрація сил потужна", — зазначає Гуменюк.

За словами речниці, на окупованому лівобережжі Херсонщини зосереджено кілька сотень одиниць військової техніки і озброєння та десятки тисяч особового складу ворога. Щодня ЗСУ відбивають від 10 до 19 ворожих атак. За перші дні 2024 року українським захисникам вдалося знищити 20 гармат РФ.