РФ змінила стратегію і б’є по оборонних об’єктах, готуючись до довгої війни, − британська розвідка

На початку грудня здавалося, що Росія планує відновити удари по українській енергетиці.

Росія, принаймні тимчасово, змінила стратегію завдання ударів по Україні з далекої відстані, роблячи своїми цілями об’єкти оборонної, а не енергетичної інфраструктури, як Москва робила минулої зими.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Військові зазначають, що з 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх дальних ударів по Україні. Окупанти використали значну частину запасів крилатих та балістичних ракет повітряного базування, які вони накопичували протягом останніх місяців.

Британці підкреслюють, що на початку грудня здавалося, що Росія планує відновити удари по енергетиці. Однак нові російські операції свідчать, що Москва вирішила змінити підхід до використання ударів на великій відстані.

“Російські стратеги майже напевно зрозуміли все більшу важливість оборонно-промислових потужностей, готуючись до довгої війни”, − йдеться у повідомленні.