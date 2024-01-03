Головного ката донецької "Ізоляції" Куликовського засудили до 15 років тюрми

Він також має виплатити 400 тисяч та 95 тисяч двом потерпілим.

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок Денису Куликовському, коменданту донецької в’язниці "Ізоляція", де незаконно утримували та катували українських цивільних та військових полонених.

Про це повідомляють "Грати".

Зазначається, що Куликовського, відомого як "Палич" "Аїд", засудили до 15 років тюрми.

Суддя Євген Мартинов, що розглядав цю справу, визнав Куликовського винним у чотирьох злочинах: жорстокому поводженні з військовополоненими, участі у терористичній організації та незаконному збройному формуванні. Однак, виправдав його за недоведеністю обвинувачення у торгівлі людьми.

Суд також задовільнив два цивільних позови. Куликовський має виплатити 400 тисяч та 95 тисяч двом потерпілим.

Підсудний свою провину не визнав.

Справу слухали у закритому режимі. Проти Куликовського дали свідчення колишні полонені "Ізоляції" - 22 людини, визнані у справі потерпілими. Серед них - письменник та журналіст Станіслав Асєєв. Він пробув у полоні бойовиків "ДНР" два з половиною роки і був повернутий в Україну в рамках обміну. Зазначимо, що книжу Асєєва про концтабір "Ізоляція" видали англійською мовою.

Хто такий Денис Куликовський