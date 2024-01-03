Росіяни вбили ще одну людину в Херсонській області

Ворог вдарив по селу з артилерії.

Російська армія вбила літнього чоловіка у селі Садове Херсонської області.

Близько 11:10 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з-під знищеного будинку дістали рятувальники", – написав він.