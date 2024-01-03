Росіяни вбили ще одну людину в Херсонській області

Російська армія вбила літнього чоловіка у селі Садове Херсонської області.
Близько 11:10 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
"Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з-під знищеного будинку дістали рятувальники", – написав він.
- Лише за один вчорашній день росіяни випустили по Херсонській області близько 500 снарядів. Херсон і інші вільні населені пункти зазнають щоденних ударів. На Херсонському напрямку оборонці утримують плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують заходи з його поширення. Ворог зазнає втрат і не полишає спроб вибити наші підрозділи з зайнятих позицій. Минулої доби вчинив дев'ять штурмових дій, вони були безуспішні.