У Києві затримали експосадовця Мінвугілля, що на замовлення ФСБ працював проти України

Колишній чиновник їздив до окупованого Луганська, де проводив "громадську діяльність" проти України.

У Києві затримали колишнього посадовця, що в різні роки був працівником Міністерства палива та енергетики, Держкомрезерву та Міністерства вугільної промисловості. Чоловіка підозрюють у роботі на ФСБ Росії.

За даними СБУ, він пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як "політексперта" та автора видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.

Чоловік їздив до окупованого Луганська і там займався громадською діяльністю на шкоду національним інтересам нашої держави, додали в Офісі генерального прокурора.

У вересні торік він їздив до Росії і зустрічався з працівником 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.

Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

"Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області", – додали в СБУ.

Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні. Судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь ворога.

Крім того, у фігуранта виявили "відзнаку за взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111

ч. 1 ст. 161

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.