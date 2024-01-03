Захисники покращили тактичне положення північно-східніше Новобахмутівки

Оборонці також просунулися на Запорізькому напрямку.

2 січня загалом відбулося 57 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом доби відбили вісім атак росіян у районах Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського і Невельського.

Південно-східніше Новобахмутівки захисники покращили тактичне положення, повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону. На Херсонському напрямку оборонці утримують плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують заходи з його поширення.

"Ворог зазнає втрат і не полишає спроб вибити наші підрозділи з зайнятих позицій. Минулої доби вчинив дев'ять штурмових дій, вони були безуспішні", – сказав він.

На Куп'янському напрямку захисники відбили сім атак у районі Синьківки і східніше Петропавлівки. На Бахмутському напрямку захисники відбили шість атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат.

На Запорізькому захисники відбили атаку противника в районі Роботиного, а в районі Вербового просунулися вперед, ворог був змушений відійти з деяких позицій.

Загалом росіяни минулої доби завдали 89 ракетних і 72 авіаційних удари, зокрема безпілотниками, вчинили 48 обстрілів із ракетних систем залпового вогню по позиціях військ і цивільних.