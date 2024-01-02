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Кримські партизани виявили скупчення техніки росіян на залізничній станції

На станції поступово накопичують техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрями. 

Кримські партизани виявили скупчення техніки росіян на залізничній станції
Фото: Партизанський рух "Атеш"

Партизани з руху “Атеш” виявили російську техніку на залізничній станції в Жовтневому в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Наш агент у Криму провів успішну розвідку залізничної станції у селищі Жовтневому. В результаті було виявлено скупчення техніки окупантів, одна одиниця з боєприпасами до артилерійських установок”, - йдеться у повідомленні. 

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Партизани уточнюють, що на станції поступово накопичують техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрями. Це пов’язано із великими втратами росіян як у техніці, так і в особовому складі.

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