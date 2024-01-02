Кримські партизани виявили скупчення техніки росіян на залізничній станції

Партизани з руху “Атеш” виявили російську техніку на залізничній станції в Жовтневому в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.
“Наш агент у Криму провів успішну розвідку залізничної станції у селищі Жовтневому. В результаті було виявлено скупчення техніки окупантів, одна одиниця з боєприпасами до артилерійських установок”, - йдеться у повідомленні.
Партизани уточнюють, що на станції поступово накопичують техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрями. Це пов’язано із великими втратами росіян як у техніці, так і в особовому складі.
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