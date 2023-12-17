Партизани з "АТЕШ" продовжують слідкувати з ФСБ та Чорноморським флотом

Агенти партизанського руху українців та кримських татар "АТЕШ" продовжують розвідувальні дії в Криму і дізнались про місце дислокації ФСБ.

"Цього разу ми впритул зайшли на територію ФСБ і змогли дізнатися про їх місце дислокації та чисельність. Примітно, що ми змогли зафіксувати у них два кораблі проєкту 22460 та корабель берегової охорони. Також нами було проведено розвідку Південної бухти в Севастополі", — зазначають у партизанському русі.

Агенти зафіксували катери проєкту 21980 "Граченок" та підводний човен. Координати всіх об'єктів були оперативно передані Силам оборони України.

Фото: АТЕШ

"Ми пропонуємо ФСБ перестати шукати наших агентів та зайнятися своєю власною безпекою", — зазначають там.