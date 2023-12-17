Партизани з "АТЕШ" продовжують слідкувати з ФСБ та Чорноморським флотом

Агенти партизанського руху українців та кримських татар "АТЕШ" продовжують розвідувальні дії в Криму і дізнались про місце дислокації ФСБ.
"Цього разу ми впритул зайшли на територію ФСБ і змогли дізнатися про їх місце дислокації та чисельність. Примітно, що ми змогли зафіксувати у них два кораблі проєкту 22460 та корабель берегової охорони. Також нами було проведено розвідку Південної бухти в Севастополі", — зазначають у партизанському русі.
Агенти зафіксували катери проєкту 21980 "Граченок" та підводний човен. Координати всіх об'єктів були оперативно передані Силам оборони України.
"Ми пропонуємо ФСБ перестати шукати наших агентів та зайнятися своєю власною безпекою", — зазначають там.