Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що безпосередньо зберігає життя.

У розмові з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком президент Зеленський розповів про наслідки сьогоднішньої атаки російських терористів. Спеціально траєкторії ракет були прораховані ворогом так, щоб завдати якнайбільше шкоди, це абсолютно свідомий терор.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“І лише за кілька цих останніх днів – від 29 грудня й до сьогодні – Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 “шахедів”. Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять “кинджалів”, - наголосив президент.

Він додав, що більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що безпосередньо зберігає життя.

“І нашим захистом неба саме тут, в Україні, ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору. Якщо не зробити цього зараз в Україні, то, на жаль, російський терор буде й надалі розповзатися Європою і світом. Відчуття безкарності у російської верхівки, яке сформувалось за десятиліття їхньої нічим не обмеженої влади, вже призвело до багатьох страждань і смертей. Росія повинна запам’ятати, що таке відповідальність за знищення життя і що таке сила захисту життя”, - зауважив голова держави.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз тривають рятувальні операції після ударів вранці та вдень, поранення отримали 130 людей, також відомо про п’ятьох загиблих.

Крім того, сьогодні президент підписав новий указ про відзначення 115 воїнів державними нагородами.