Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт стверджує, що після нібито повітряної атаки в Залізногірському районі пошкоджено підстанцію. Через це знеструмлено кілька населених пунктів.
Про це він повідомив у Telegram.
"У Залізногірському районі після повітряної атаки з боку ЗСУ пошкоджено підстанцію. Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів. Йде підключення за резервною схемою. Роботи аварійних бригад продовжуються", - написав він.
Російський чиновник також повідомив, що в Залізногірську через стрибок напруги стався порив теплотраси. Тому пропало і опалення.
"Опалення немає в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону. Наслідки атаки усуваються. На моє доручення на місце виїхав міністр ЖКГ та ПЕК Курської області Олександр Мулєвін", - додав Старовойт.
- У вересні внаслідок влучання безпілотника по електропідстанції в Курській області було знеструмлено сім населених пунктів. Поки російське Міноборони розповідало, як "знищило 11 українських безпілотників", джерела LB.ua в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію. Саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.
- У СБУ наголосили, що ворог матиме відповідь на атаки проти енергетичної інфраструктури України.