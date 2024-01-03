Через стрибок напруги стався порив теплотраси. Тому пропало і опалення.

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт стверджує, що після нібито повітряної атаки в Залізногірському районі пошкоджено підстанцію. Через це знеструмлено кілька населених пунктів.

Про це він повідомив у Telegram.

"У Залізногірському районі після повітряної атаки з боку ЗСУ пошкоджено підстанцію. Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів. Йде підключення за резервною схемою. Роботи аварійних бригад продовжуються", - написав він.

Російський чиновник також повідомив, що в Залізногірську через стрибок напруги стався порив теплотраси. Тому пропало і опалення.

"Опалення немає в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону. Наслідки атаки усуваються. На моє доручення на місце виїхав міністр ЖКГ та ПЕК Курської області Олександр Мулєвін", - додав Старовойт.