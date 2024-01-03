Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Курській області РФ після "повітряної атаки" знеструмлені кілька населених пунктів

Через стрибок напруги стався порив теплотраси. Тому пропало і опалення.

​У Курській області РФ після "повітряної атаки" знеструмлені кілька населених пунктів
Курськ (архівне фото)
Фото: mh17.correctiv.org

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт стверджує, що після нібито повітряної атаки в Залізногірському районі пошкоджено підстанцію. Через це знеструмлено кілька населених пунктів.

Про це він повідомив у Telegram.

"У Залізногірському районі після повітряної атаки з боку ЗСУ пошкоджено підстанцію. Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів. Йде підключення за резервною схемою. Роботи аварійних бригад продовжуються", - написав він.

Російський чиновник також повідомив, що в Залізногірську через стрибок напруги стався порив теплотраси. Тому пропало і опалення. 

"Опалення немає в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону. Наслідки атаки усуваються. На моє доручення на місце виїхав міністр ЖКГ та ПЕК Курської області Олександр Мулєвін", - додав Старовойт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies