Головне за ніч та ранок середи, 3 січня: відбиті штурми під Бахмутом та Авдіївкою, "напружена" ситуація на Бєлгородщині

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники поліпшили тактичне положення.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 680 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 361 500 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі Харків знову зазнав російської атаки.

"Приліт" відбувся поряд з житловим будинком, повідомив мер міста Ігор Терехов. У МВС додали, що одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу і завдала руйнування на площі 1000 кв.м. вибух пошкодив вікна сусідніх будинків.

Тим часом кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Харкова зросла до 62

Шестеро з них – діти.

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков скаржиться, що ситуація у Бєлгороді "залишається напруженою".

"Ситуація у Бєлгороді продовжує залишатися напруженою. Зранку було два обстріли. ППО спрацювали. Як тільки розвидниться, будемо проводити подомовий обхід, дивитися пошкодження, дахи, покрівлі, вікна, фасади і приступати до відновлювальних робіт", – зазначив російський чиновник.

"Учора у нас був тяжкий день. Одна людина загинула. 11 осіб дістали поранення... Після обстрілу 30 грудня 70 осіб перебувають у лікувальних закладах ", – додав він.

Російський чиновник також відповів на прохання жителів запустити SMS-повідомлення під час обстрілів. Він пояснив, що надіслати всім користувачам одночасно такі повідомлення неможливо через технічні можливості. Як приклад він навів Шебекіно, мешканцям якого СМС приходили через годину після закінчення обстрілу. Сьогодні ж, за його словами, буде "подомовий обхід".

Влада області запевняє мешканців в "успішній роботі ППО", а тим часом у соцмережах з'являється відео, де ракета від російського "Панциря 1" попала в дитячу кімнату.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!