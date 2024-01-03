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Євросоюз додав до санкційного списку російську групу алмазодобувних компаній “Алроса”

“Алроса” є лідером на світовому ринку за обсягом видобутку алмазів. Також до санкційного списку внесли гендиректора Групи Павла Мариничева.

Євросоюз додав до санкційного списку російську групу алмазодобувних компаній “Алроса”
Гендиректор “Алроса” Павло Мариничев
Фото: соцмережі

Сьогодні, 3 січня, Європейська Рада запровадила додаткові обмежувальні заходи проти однієї особи та однієї організації, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Йдеться про компанію групу компаній “Алроса” та її генерального директора Павла Олексійовича Мариничева. “Алроса” є найбільшою алмазовидобувною компанією в світі, яка належить російській державі та забезпечує понад 90% усього російського видобутку алмазів, і компанія є важливою частиною економічного сектора, який забезпечує значні доходи для уряду Російської Федерації.

Цей крок доповнює заборону на імпорт російських алмазів, яка включена до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій, прийнятого 18 грудня 2023 року. 

Поетапне введення непрямих заборон на імпорт алмазів буде завершено до 1 вересня 2024 р.

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