Голова ОП Андрій Єрмак обговорив з радником Байдена російські ракетні удари по Україні

Під час розмови також обговорили збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Під час першої у новому році бесіди сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку Росії з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу “Шахед”, - йдеться у повідомленні.

Також Андрій Єрмак розповів про результати роботи ППО України, яка збили переважну більшість ворожих повітряних цілей. Серед збитих були й аеробалістичні ракети “Кинджал”.

Співрозмовники погодилися з важливістю посилення української ППО та відзначили важливість збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США.

Крім того, Єрмак і Салліван скоординували кроки щодо реалізації планів українсько-американської співпраці на 2024 рік, зокрема у сфері національної безпеки.