У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
У Київській області внаслідок атаки загинули двоє, 16 поранені
У Київській області внаслідок атаки загинули двоє, 16 поранені
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
ГоловнаПолітика

Голова ОП Андрій Єрмак обговорив з радником Байдена російські ракетні удари по Україні

Під час розмови також обговорили збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США.

Голова ОП Андрій Єрмак обговорив з радником Байдена російські ракетні удари по Україні
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Під час першої у новому році бесіди сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку Росії з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу “Шахед”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також Андрій Єрмак розповів про результати роботи ППО України, яка збили переважну більшість ворожих повітряних цілей. Серед збитих були й аеробалістичні ракети “Кинджал”.

Співрозмовники погодилися з важливістю посилення української ППО та відзначили важливість збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США.

Крім того, Єрмак і Салліван скоординували кроки щодо реалізації планів українсько-американської співпраці на 2024 рік, зокрема у сфері національної безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies