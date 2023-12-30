Ці росіяни використовують українські документи на інші імена.

Сьогодні, 30 грудня, президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти 6 росіян, які користуються українськими документами.

Про це йдеться в указі президента № 877/2023.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, - йдеться в документі.

Санкції введені у зв'язку з тим, що вказані росіяни використовують українські документи на інші імена:

Єгор Буркін - може використовувати документи ім'я Левченка Єгора Васильовича;

Андрій Амірханян - може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича;

Артем Градопольцев (в Україні отримав посвідчення біженця);

Денис Кліпов (в Україні отримав посвідчення біженця);

Тимур Галямов - користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Альберт Сафіханов користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

МЗС доручено проінформувати компетентні органи країн світу для пропозиції запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Минулого тижня Зеленський ввів санкції проти деяких колаборантів та компаній на окупованих територіях.