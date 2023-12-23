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Зеленський ввів санкції проти колаборантів та компаній на окупованих територіях

Укази набувають чинності з дня оприлюднення.

Зеленський ввів санкції проти колаборантів та компаній на окупованих територіях
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти колаборантів та компаній на тимчасово окупованих територіях.

Відповідні укази опубліковані на сайті Президента.

Зокрема, указ № 850/2023 запроваджує санкції щодо 8 фізичних та 15 юридичних осіб, які розташовані на окупованих територіях та зареєструвалися у РФ. 

Указ № 851/2023 вводить санкції щодо 43 фізосіб і 119 юридичних осіб.

Обидва укази набувають чинності з дня оприлюднення, тобто з 23 грудня 2023 року.

  • Рада ЄС ухвалила 18 грудня дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів через агресивну війну Росії проти України. 
  • Президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи стосуються іноземних фінансових установ, які проводили або сприяли будь-якій суттєвій транзакції чи угодам на користь військових структур, промисловості Російської Федерації.
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