Зеленський ввів санкції проти колаборантів та компаній на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти колаборантів та компаній на тимчасово окупованих територіях.
Відповідні укази опубліковані на сайті Президента.
Зокрема, указ № 850/2023 запроваджує санкції щодо 8 фізичних та 15 юридичних осіб, які розташовані на окупованих територіях та зареєструвалися у РФ.
Указ № 851/2023 вводить санкції щодо 43 фізосіб і 119 юридичних осіб.
Обидва укази набувають чинності з дня оприлюднення, тобто з 23 грудня 2023 року.
- Рада ЄС ухвалила 18 грудня дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів через агресивну війну Росії проти України.
- Президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи стосуються іноземних фінансових установ, які проводили або сприяли будь-якій суттєвій транзакції чи угодам на користь військових структур, промисловості Російської Федерації.