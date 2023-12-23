Зеленський ввів санкції проти колаборантів та компаній на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти колаборантів та компаній на тимчасово окупованих територіях.

Відповідні укази опубліковані на сайті Президента.

Зокрема, указ № 850/2023 запроваджує санкції щодо 8 фізичних та 15 юридичних осіб, які розташовані на окупованих територіях та зареєструвалися у РФ.

Указ № 851/2023 вводить санкції щодо 43 фізосіб і 119 юридичних осіб.

Обидва укази набувають чинності з дня оприлюднення, тобто з 23 грудня 2023 року.