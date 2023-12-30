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За кожен терористичний удар по Україні буде справедлива відповідальність Росії: і політично, і дуже практично, - Зеленський

Зокрема, президент повідомив, що Україна готується в наступному році виробляти більше зброї.

За кожен терористичний удар по Україні буде справедлива відповідальність Росії: і політично, і дуже практично, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Ввечері 30 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів підсумкову за рік Ставку. 

“Ставка – особлива, підсумкова за рік. І про рік наступний. Те, що було зроблено цьогоріч. І те, що буде потрібно зробити наступного року. Була доповідь Головкома, Генштабу. Також представлений план наших дій на 24-й”, - повідомив президент.

Він зазначив, що була доповідь розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Про те, до чого окупанти готуються. Та загалом про ситуацію – про загальні військово-політичні очікування та можливі події в світі.

Попри все, що буде відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє. Щоб досягти своїх цілей. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень – глобальних рішень. І Україні потрібно уміти вплинути на них – уміти досягти своїх цілей”, – сказав президент. 

Глава держави наголосив, що влада буде боротись за справедливість для України. 

Також Зеленський подякував усім лідерам світу, які допомагають. 

Президент окремо зауважив, що важливо допомогти постраждалим від вчорашнього масованого обстрілу росіян.

“Дуже важливо, щоб була надана вся необхідна допомога постраждалим. Тим, чиї будинки та квартири пошкоджені терористами. Це важливо відпрацювати і на урядовому, і на місцевому рівнях”, - сказав Зеленський. 

Крім того, президент пообіцяв, що закожен терористичний удар по Україні “буде справедлива відповідальність держави-терористки. І політично, і дуже практично”. Глава держави повідомив, що Україна готується в наступному році виробляти більше зброї.

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