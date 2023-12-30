Зеленський провів підсумкове засідання Ставки. Про що говорили

"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо", - заявив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться на сторінках глави держави в соцмережах.

Зеленський повідомив, що на Ставці підбили воєнні підсумки року, проаналізували результати ведення бойових дій та рішення "що ми зробили правильно, а що могли зробити краще".

Президент додав, що з урахуванням цих висновків, прогнозів і можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.

Також Зеленський заявив, що цьогоріч наша держава не відступила на жодному напрямку.

"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", - підсумував глава держави.