У лікарні помер ще один потерпілий від російської атаки на Одесу

Кількість загиблих у місті збільшилася до п'яти осіб.

В Одесі збільшилася кількість жертв російської масованої атаки 29 грудня.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у лікарні помер 77-річний чоловік.

"Лікарі робили все можливе. Тяжкі поранення він отримав внаслідок влучання ворожої ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси", - розповів Кіпер.

Таким чином кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб.

Масована атака Росії 29 грудня