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У лікарні помер ще один потерпілий від російської атаки на Одесу

Кількість загиблих у місті збільшилася до п'яти осіб.

У лікарні помер ще один потерпілий від російської атаки на Одесу

В Одесі збільшилася кількість жертв російської масованої атаки 29 грудня. 

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у лікарні помер 77-річний чоловік.

"Лікарі робили все можливе. Тяжкі поранення він отримав внаслідок влучання ворожої ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси", - розповів Кіпер.

Таким чином кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб.

Масована атака Росії 29 грудня

  • Вночі і вранці Росія влаштувала наймасованішу повітряну атаку на Україну. Ворог випустив 158 ракет і ударних БпЛА. 
  • Сили та засоби протиповітряної оборони України збили 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
  • Під обстріли потрапили, зокрема, Київ, Харків, Одеса, Конотоп на Сумщині, Львів, Дніпро, Запоріжжя.
  • 30 грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість жертв сягнула 39, 159 людей були поранені.
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