Із пошкодженого будинку вдалося деблокувати 87-річного чоловіка, він не постраждав.

Упродовж дня 30 грудня російські окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та використовували безпілотники.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під обстріл потрапили Нікополь, а також Марганецька і Мирівська громади.

Поранена 65-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджені адмінбудівля, комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми, однак рятувальники оперативно загасили вогонь. У районі понівечені п'ятиповерхівка і 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. Він не постраждав.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, потрощені і 18 господарських споруд, авто, зачепило газогони й лінії електропередач. Без світла залишилося майже 1300 родин.

Лисак додав, що у Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства. Виникло займання, але його загасили. Побиті й легкові машини та автобуси. Загиблих і потерпілих немає.