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Нікопольський район Дніпропетровщини потрапив під артилерійський обстріл росіян, поранена жінка

Із пошкодженого будинку вдалося деблокувати 87-річного чоловіка, він не постраждав.

Нікопольський район Дніпропетровщини потрапив під артилерійський обстріл росіян, поранена жінка
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 30 грудня російські окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та використовували безпілотники. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під обстріл потрапили Нікополь, а також Марганецька і Мирівська громади. 

Поранена 65-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджені адмінбудівля, комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми, однак рятувальники оперативно загасили вогонь.  У районі понівечені п'ятиповерхівка і 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. Він не постраждав. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, потрощені і 18 господарських споруд, авто, зачепило газогони й лінії електропередач. Без світла залишилося майже 1300 родин.

Лисак додав, що у Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства. Виникло займання, але його загасили. Побиті й легкові машини та автобуси. Загиблих і потерпілих немає.

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