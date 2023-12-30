Упродовж дня 30 грудня російські окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та використовували безпілотники.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під обстріл потрапили Нікополь, а також Марганецька і Мирівська громади.
Поранена 65-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Також пошкоджені адмінбудівля, комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми, однак рятувальники оперативно загасили вогонь. У районі понівечені п'ятиповерхівка і 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. Він не постраждав.
Крім того, потрощені і 18 господарських споруд, авто, зачепило газогони й лінії електропередач. Без світла залишилося майже 1300 родин.
Лисак додав, що у Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства. Виникло займання, але його загасили. Побиті й легкові машини та автобуси. Загиблих і потерпілих немає.