Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА Володимира Труша

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Володимира Труша із посади посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – вказано в Указі №859/2023.
Датований документ 28 грудня 2023 року.
Що відомо про Володимира Труша:
- Очолював обласну адміністрацію Тернопільщини у березні 2020 року.
- До цього керував Рогатинською РДА на Франківщині.
- У 2002—2008 роках працював в органах податкової міліції державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області. Тоді був головним спеціалістом служби безпеки та директором ТзОВ «Ігросвіт» (2008—2009 роки), у 2010-му став помічником-консультантом народного депутата України.
- У 2016—2019 роках був приватним підприємцем, а опісля став директором ТОВ "АВТ-Захід".
- 27 грудня Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації.