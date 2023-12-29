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Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА Володимира Труша

Указ про звільнення датований 28 грудня. 

Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА Володимира Труша
Фото: Тернопільська ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Володимира Труша із посади посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – вказано в Указі №859/2023.

Датований документ 28 грудня 2023 року.

Що відомо про Володимира Труша:

  • Очолював обласну адміністрацію Тернопільщини у березні 2020 року. 
  • До цього керував Рогатинською РДА на Франківщині.
  • У 2002—2008 роках працював в органах податкової міліції державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області. Тоді був головним спеціалістом служби безпеки та директором ТзОВ «Ігросвіт» (2008—2009 роки), у 2010-му став помічником-консультантом народного депутата України.
  • У 2016—2019 роках був приватним підприємцем, а опісля став директором ТОВ "АВТ-Захід".
  • 27 грудня Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації.
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