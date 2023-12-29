Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА Володимира Труша

"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – вказано в Указі №859/2023.

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