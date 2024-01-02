Генерал Годжес налаштований не оптимістично щодо запрошення України в НАТО під час Вашингтонського саміту

НАТО стане кращим того самого дня, коли прийме Україну.
Про це сказав генерал-лейтенант Бен Годжес.
“Щиро кажучи, я не налаштований оптимістично – я не чую висловів чи розмов, які вказували б на те, що у 2024 році у Вашингтоні результат може бути успішнішим, ніж у 2023-му у Вільнюсі. Я дивлюся на Орбана в Угорщині, на Фіцо у Словаччині – вони обидва зараз виконують кремлівську роботу у різні способи усередині ЄС. Угорщина навіть заблокувала рух Швеції в НАТО. Я не відчуваю достатнього рівня енергії щодо питання українського членства”, - наголосив генерал.
Годжес зазначив, що хотів би помилятися, але зараз має такі відчуття.
Як запевнив генерал, він зосереджений на тому, щоб США здобули ясність щодо цілей в Україні. Зокрема, йдеться про те, що Україні треба допомогти здобути перемогу, бо це відповідає інтересам Америки.
На переконання Годжеса, слід продовжувати виступати за підтримку вступу України до Альянсу.
- Нещодавно блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, зокрема системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, в тому числі антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
- У листопаді генсек НАТО заявив, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Повне членство під час війни неможливе.
- Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.
- У МЗС України назвали це неприйнятним.
- Також ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. На його погляд, часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.