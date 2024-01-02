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Генерал Годжес налаштований не оптимістично щодо запрошення України в НАТО під час Вашингтонського саміту

Генерал вважає, що Орбан та Фіцо зараз виконують кремлівську роботу у різні способи усередині ЄС. 

Генерал Годжес налаштований не оптимістично щодо запрошення України в НАТО під час Вашингтонського саміту
Фото: EPA/UPG

НАТО стане кращим того самого дня, коли прийме Україну.

Про це сказав генерал-лейтенант Бен Годжес.

“Щиро кажучи, я не налаштований оптимістично – я не чую висловів чи розмов, які вказували б на те, що у 2024 році у Вашингтоні результат може бути успішнішим, ніж у 2023-му у Вільнюсі. Я дивлюся на Орбана в Угорщині, на Фіцо у Словаччині – вони обидва зараз виконують кремлівську роботу у різні способи усередині ЄС. Угорщина навіть заблокувала рух Швеції в НАТО. Я не відчуваю достатнього рівня енергії щодо питання українського членства”, - наголосив генерал.

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Годжес зазначив, що хотів би помилятися, але зараз має такі відчуття.

Як запевнив генерал, він зосереджений на тому, щоб США здобули ясність щодо цілей в Україні. Зокрема, йдеться про те, що Україні треба допомогти здобути перемогу, бо це відповідає інтересам Америки. 

На переконання Годжеса, слід продовжувати виступати за підтримку вступу України до Альянсу.

  • Нещодавно блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, зокрема системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, в тому числі антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
  • У листопаді генсек НАТО заявив, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Повне членство під час війни неможливе.
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