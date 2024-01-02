Генерал Годжес налаштований не оптимістично щодо запрошення України в НАТО під час Вашингтонського саміту

Генерал вважає, що Орбан та Фіцо зараз виконують кремлівську роботу у різні способи усередині ЄС.

НАТО стане кращим того самого дня, коли прийме Україну.

Про це сказав генерал-лейтенант Бен Годжес.

“Щиро кажучи, я не налаштований оптимістично – я не чую висловів чи розмов, які вказували б на те, що у 2024 році у Вашингтоні результат може бути успішнішим, ніж у 2023-му у Вільнюсі. Я дивлюся на Орбана в Угорщині, на Фіцо у Словаччині – вони обидва зараз виконують кремлівську роботу у різні способи усередині ЄС. Угорщина навіть заблокувала рух Швеції в НАТО. Я не відчуваю достатнього рівня енергії щодо питання українського членства”, - наголосив генерал.

Годжес зазначив, що хотів би помилятися, але зараз має такі відчуття.

Як запевнив генерал, він зосереджений на тому, щоб США здобули ясність щодо цілей в Україні. Зокрема, йдеться про те, що Україні треба допомогти здобути перемогу, бо це відповідає інтересам Америки.

На переконання Годжеса, слід продовжувати виступати за підтримку вступу України до Альянсу.

Нещодавно блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, зокрема системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, в тому числі антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.

У листопаді генсек НАТО заявив, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Повне членство під час війни неможливе.