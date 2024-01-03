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99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України, – Опендатабот

Найбільше людей поверталося в Україну у квітні та серпні.

99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України, – Опендатабот
Фото: Facebook/Руслан Запарюк

За 11 місяців 2023 року в Україні зафіксовано понад 32 млн перетинів кордону. Це на 1,6 млн або 5% більше, аніж за відповідний період 2022 року. Водночас різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся до України, складає менше 1%: 142 тисячі.

Такі цифри наводить платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, спираючись на дані Адміністрації Держприкордонслужби.

За даними платформи, загалом 14 млн осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 млн – покинуло країну. Різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складає 142 тисячі. Йдеться безпосередньо про кількість перетинів державного кордону українцями.

Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. У 2022 різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складала 2,2 млн.

Фото: Опендатабот

Як йдеться у повідомленні, якщо на початку року українці частіше виїжджали, аніж повертались, то вже з липня ця тенденція змінилась. 

Пік повернень у 2023 році припав на квітень та серпень: додому поверталися у ці місяці приблизно по 114 тис. громадян України.

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