Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість постраждалих унаслідок учорашнього удару по Києву перевищила 50

Двоє киян загинули. 

Кількість постраждалих унаслідок учорашнього удару по Києву перевищила 50
Фото: EPA/UPG

Кількість поранених унаслідок учорашнього удару по Києву зросла до 54. 

Дві людини загинули. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Станом на 13-00 03.01.24 вже 54 людини постраждало, 2 загинуло. У більшості постраждалих – мінно-вибухові травми", – повідомив він.

  • Учора під час масованої ракетної атаки постраждали декілька районів Києва. Найбільше руйнувань – у Солом'янському районі, де сильно пошкоджені багатоповерхівки. Окрім того, в Подільському районі горів склад на декілька тисяч квадратних метрів.
  • Російські удари призвели до відключень електроенергії та води в столиці і області, але ці наслідки швидко усунули. 
  • Кількість жертв продовжує зростати внаслідок удару по Києву 29 грудня. Сьогодні померла ще одна людина – кількість жертв зросла до 30.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies