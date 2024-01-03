Кількість постраждалих унаслідок учорашнього удару по Києву перевищила 50

Кількість поранених унаслідок учорашнього удару по Києву зросла до 54.
Дві людини загинули. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Станом на 13-00 03.01.24 вже 54 людини постраждало, 2 загинуло. У більшості постраждалих – мінно-вибухові травми", – повідомив він.
- Учора під час масованої ракетної атаки постраждали декілька районів Києва. Найбільше руйнувань – у Солом'янському районі, де сильно пошкоджені багатоповерхівки. Окрім того, в Подільському районі горів склад на декілька тисяч квадратних метрів.
- Російські удари призвели до відключень електроенергії та води в столиці і області, але ці наслідки швидко усунули.
- Кількість жертв продовжує зростати внаслідок удару по Києву 29 грудня. Сьогодні померла ще одна людина – кількість жертв зросла до 30.