Кількість постраждалих унаслідок учорашнього удару по Києву перевищила 50

Кількість поранених унаслідок учорашнього удару по Києву зросла до 54.

Дві людини загинули. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Станом на 13-00 03.01.24 вже 54 людини постраждало, 2 загинуло. У більшості постраждалих – мінно-вибухові травми", – повідомив він.