Норвегія відправила до Данії два винищувачі для навчання українських пілотів

Норвегія відправить до Данії два винищувачі американського виробництва F-16 для навчання українських пілотів.
Про це пише Reuters з посиланням на міністра оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Осло вже направило 10 інструкторів до Данії для тренувань українців, повідомив міністр.
F-16 були в списку бажань України для посилення військово-повітряних сил у війні з Росією, а Норвегія минулого року заявила, що приєднається до Данії, Нідерландів та інших країн у коаліції винищувачів.
Зазначимо, Військово-повітряні сили Норвегії замінили власні винищувачі F-16 на наступну модель F-35.
- У грудні речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував припущення ЗМІ про перебування F-16 в Україні.
- Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна невдовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті.
- Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16.
- На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
- При Міністерстві оборони України створили спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.
- За інформацією аналітиків ISW, Україна може отримати перші F-16 до кінця 2023 року.
- Про вплив F-16 на хід війни читайте у текстах наших оглядачів Віктора Кевлюка та Кирила Данильченка (Роніна).