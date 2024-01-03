Норвегія відправила до Данії два винищувачі для навчання українських пілотів

Осло вже направило 10 інструкторів для тренувань.

Норвегія відправить до Данії два винищувачі американського виробництва F-16 для навчання українських пілотів.

Про це пише Reuters з посиланням на міністра оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Осло вже направило 10 інструкторів до Данії для тренувань українців, повідомив міністр.

F-16 були в списку бажань України для посилення військово-повітряних сил у війні з Росією, а Норвегія минулого року заявила, що приєднається до Данії, Нідерландів та інших країн у коаліції винищувачів.

Зазначимо, Військово-повітряні сили Норвегії замінили власні винищувачі F-16 на наступну модель F-35.