На окупованих територіях Донеччини спостерігають масове невдоволення через товарну кризу

На ТОТ сходу України кризова суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація.

На тимчасово окупованих територіях сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова. Особливо напруга спостерігається на окупованій Донеччині.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.

"Головною проблемою всіх окупованих регіонів – безпекова, оскільки російсько-окупаційні війська постійно обстрілюють контрольовані ними більшість населених пунктів. Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі", – пишуть в ЦНС.

Крім того, на всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги.

"Відсутність товарів для неповнолітніх. Окрім цього, спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу. Також спостерігається відсутність достатньої кількості фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації, через низький рівень колабораціонізму серед місцевого населення", – додають в підпіллі.

У підсумку, противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російсько-окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні.

В грудні 2023 року щонайменше 60% жителів тимчасово окупованого росіянами Маріуполя залишились без соціальних виплат.