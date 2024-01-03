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Польський гросмейстер Дуда не потиснув руку супернику-росіянину на Чемпіонаті світу

Денис Хісматуллін є затятим прихильником Путіна і неодноразово відвідував російських окупантів на фронті.

Польський гросмейстер Дуда не потиснув руку супернику-росіянину на Чемпіонаті світу
Фото: Скриншот відео

Польський гросмейстер Дуда відмовився вітати росіянина Дениса Хісматулліна традиційним рукостисканням на Чемпіонаті світу з шахів в Узбекистані.

Відео епізоду опублікував чеський журналіст Андреас Пападопулос.

Хісматуллін є затятим прихильником Володирима Путіна і неодноразово відвідував російських окупантів на фронті і в лікарнях та періодично надавав їм допомогу.

Міжнародна федерація шахів (FIDE), президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, продовжила можливість представникам Росії та Білорусі виступати під нейтральним прапором до січня 2025 року. Таким чином, Хісматулліну дозволили взяти участь у змаганнях.

Росіянин міг повідомити суддям про порушення регламенту, втім не зробив цього. Партія в підсумку завершилася внічию.

  • У липні, в 1/32 фіналу Чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, однак після бою відмовилася потиснути їй руку. Росіянка подала скаргу про порушення правил. Спочатку FIE відхилила протест, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію Харлан.
  • Згодом Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року. Також Міжнародна федерація фехтування підтримала українську позицію і допустила Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу в Мілані.
  • Федерація фехтування України звернулася до FIE з вимогою позбавити росіянку нейтрального статусу та усунути її від участі у змаганнях під егідою FIE. Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту закликав довічно дискваліфікувати російську фехтувальницю Смірнову
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