Денис Хісматуллін є затятим прихильником Путіна і неодноразово відвідував російських окупантів на фронті.

Польський гросмейстер Дуда відмовився вітати росіянина Дениса Хісматулліна традиційним рукостисканням на Чемпіонаті світу з шахів в Узбекистані.

Відео епізоду опублікував чеський журналіст Андреас Пападопулос.

🇵🇱 Polské sítě dnes žijí záznamem začátku zápasu v bleskovém šachu, během kterého polský reprezentant Jan Krzysztof Duda odmítl podat ruku svému soupeři z Ruska. Rus Denis Chrismatulin je známý svou podporou války na Ukrajině. pic.twitter.com/qYKMbOz9Ui — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) January 2, 2024

Хісматуллін є затятим прихильником Володирима Путіна і неодноразово відвідував російських окупантів на фронті і в лікарнях та періодично надавав їм допомогу.

Міжнародна федерація шахів (FIDE), президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, продовжила можливість представникам Росії та Білорусі виступати під нейтральним прапором до січня 2025 року. Таким чином, Хісматулліну дозволили взяти участь у змаганнях.

Росіянин міг повідомити суддям про порушення регламенту, втім не зробив цього. Партія в підсумку завершилася внічию.