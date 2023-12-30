В Україні на одного гросмейстера побільшало

Рішенням третьої ради Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) титул міжнародного гросмейстера було надано 14-річному гравцеві Київської обласної Федерації шахів Ігорю Самуненкову, повідомляє censor.net.

Самуненков виконав 3 норми міжнародного гросмейстера на шахових на турнірі "European Individual Chess Championship" у Словенії, в Угорщині, на турнірі "Vezerkepzo Summer GM 2023" та у Польщі, на турнірі Polish Extraliga.

На сьогоднішній день Ігор є наймолодшим гросмейстером у світі.

Самуненков став четвертим наймолодшим гравцем, який отримав цей титул в Україні.