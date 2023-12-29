Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
«Багато чинних депутатів до наступної Ради не потраплять», — Віталій Безгін
«Багато чинних депутатів до наступної Ради не потраплять», — Віталій Безгін
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Вища освіта – шляхом павука чи бджоли?
нова країнаВища освіта – шляхом павука чи бджоли?
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаСпорт

Зінченко став одним із найгірших гравців на полі в програшному матчі проти "Вест Гема"

"Каноніри" несподівано поступилися молоткам.

Зінченко став одним із найгірших гравців на полі в програшному матчі проти "Вест Гема"
Фото: EPA/UPG

У рамках заключного матчу 19-го туру АПЛ "Арсенал", який лідирував в чемпіонаті, приймав "Вест Гем", що набрав в останніх турах крейсерську ходу.

Лондонське дербі несподівано завершилось перемогою гостей – 2:0.

Олександр Зінченко вийшов у старті, але головний тренер господарів Мікель Артета був змушений замінити українця вже на 64-й хвилині – Зінченко виглядав абсолютно пошарпаним від єдиноборств із вінгером гостей Мохамедом Кудусом.

Портал SofaScore видав українцеві оцінку в 6,8 балів - найгіршу у своїй команді. Олександр лише раз зумів відібрати м'яч, вісім разів його втратив і зробив лише один крос.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
Олександр Зінченко (праворуч)
Фото: EPA/UPG
Олександр Зінченко (праворуч)

WhoScored оцінив дії Зінченка ще менше - на 6,2. Гіршим за українця, на думку порталу, був тільки Леандро Троссард.

Додамо, що після поразки на "Емірейтс" "Арсенал" втратив лідерство у чемпіонаті – його на 2 очки обійшов "Ліверпуль".

Огляд матчу "Арсенал" - "Вест Гем".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies