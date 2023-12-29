У рамках заключного матчу 19-го туру АПЛ "Арсенал", який лідирував в чемпіонаті, приймав "Вест Гем", що набрав в останніх турах крейсерську ходу.

Лондонське дербі несподівано завершилось перемогою гостей – 2:0.

Олександр Зінченко вийшов у старті, але головний тренер господарів Мікель Артета був змушений замінити українця вже на 64-й хвилині – Зінченко виглядав абсолютно пошарпаним від єдиноборств із вінгером гостей Мохамедом Кудусом.

Портал SofaScore видав українцеві оцінку в 6,8 балів - найгіршу у своїй команді. Олександр лише раз зумів відібрати м'яч, вісім разів його втратив і зробив лише один крос.

Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко (праворуч)

WhoScored оцінив дії Зінченка ще менше - на 6,2. Гіршим за українця, на думку порталу, був тільки Леандро Троссард.

Додамо, що після поразки на "Емірейтс" "Арсенал" втратив лідерство у чемпіонаті – його на 2 очки обійшов "Ліверпуль".

Огляд матчу "Арсенал" - "Вест Гем".